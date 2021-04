Picross S6 : une date et une démo disponible sur Nintendo Switch

Quelques mois à peine après la sortie de Picross S5, le nouvel opus, fort logiquement nommé Picross S6 s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch. Alors si vous connaissez la licence, ne vous attendez pas à de gros changements puisque le jeu est une copie de l'opus précédent avec simplement de nouveaux puzzles. Au programme, on retrouve donc les modes Picross, Mega Picross, Color Picross et Clip Picross et un mode Extra en bonus pour ceux disposant de sauvegardes des opus précédents proposant trois super puzzles de 10 cases de couleurs différentes.

Picross S6 est attendu le 22 avril prochain . Cependant, dès à présent vous pouvez faire chauffer vos petites cellules grises grâce à une démo gratuite que vous pouvez télécharger sur l'eShop. Pour finir, retrouvez le trailer, une courte présentation et quelques captures d'écran de la fiche eShop ci-dessous.