Picross X: Picbits vs. Uzboross : un nouveau jeu de Picross annoncé sur Nintendo Switch

Par Jupiter ! Dites moi pas que c'est pas vrai ! Un nouveau jeu de Picross sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Ce ne sera que le 11eme , vous me direz... Nommé Picross X: Picbits vs. Uzboross, le jeu nous invitera à réussir en solo une centaine de Picross qui, pour mémoire, sont des petits casse-têtes à base d'indices et de cases à noircir afin d 'obtenir une image façon pixel art. Il y aura aussi des défis en coop et plein de mignonnes images à débloquer. Le jeu est attendu le 4 août prochain pour le moment, uniquement sur l'eShop japonais mais Jupiter a promis que ce Picross X sortira aussi un peu plus tard en Occident. En attendant, retrouvez des vidéos (en japonais) sur cette page et le site officiel du jeu ICI.

,