Picross revient sur Nintendo Switch avec Picross S8

De retour pour vous jouer un mauvais tour, Picross S8 débarquera sur Nintendo Switch dès le 29 septembre prochain au prix de 9,99 euros sur l'eShop. Les amateurs de Picross seront d'ailleurs ravis d'apprendre que le jeu sera jouable jusqu'à 4 joueurs et avec le support de l'écran tactile de la Nintendo Switch. De plus, les habitués de la saga auront le plaisir de découvrir que de nouveaux puzzles seront accessibles aux possesseurs de Picross S4, Picross S5, Picross S6 et de Picross S7. Le jeu comprendra 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 puzzles de pièces Clip Picross, 30 puzzles Color Picross et 5 puzzles supplémentaires pour un total de 485 puzzles. De quoi occuper les amateurs de casse-tête.