Picross S5 ce mois-ci sur Nintendo Switch avec une démo sur l'eShop

Teasé en début de journée, Picross S5 a finalement été dévoilé par Jupiter. Cette nouvelle itération de la célèbre série qui plait tant à tous les fans de "pixel art" est attendu d'ici la fin du mois sur Nintendo Switch avec près de 485 puzzles - rien que ça, dont des mega Picross, des Clip Picross et des Picross en couleur. Pour voir à quoi cela ressemble une démo gratuite devrait être disponible en Europe et aux Etats-Unis demain. Pour les plus impatients qui disposent d'un compte japonais, vous pouvez déjà la télécharger sachant que la démo de l'eShop japonais est aussi en français.

Picross S5 sera disponible le 26 novembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant, retrouvez un trailer de Picross S5 ci-dessous.