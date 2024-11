Phantom Brave: The Lost Hero dévoile des infos sur son épilogue et ses DLC

Alors que nous attendons impatiemment la sortie de Phantom Brave: The Lost Hero en prévue pour le début de l'année prochaine, NIS America de son côté a décidé de prendre tout le monde à contrepied en dévoilant le contenu de l'épilogue du jeu. Nous vous laissons découvrir tous les derniers éléments ci-dessous. Pour rappel, Phantom Brave: The Lost Hero sera disponible le 30 janvier 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Après avoir terminé l’histoire principale de Phantom Brave: The Lost Hero, cinq personnages issus des titres populaires de Nippon Ichi Software, Inc. apparaîtront dans le contenu post-game, appelé Postludes. Ces personnages incluent : Laharl, Valvatorez et Pirilika de la série Disgaea, Priere de La Pucelle Tactics, Cornet de Rhapsody: A Musical Adventure, ainsi que la très populaire Asagi !

Chaque personnage sera représenté dans le style 3D adorable de Phantom Brave: The Lost Hero. Les joueurs pourront découvrir comment ces héros, venus d’univers totalement différents, s’intègrent dans les aventures rocambolesques de Marona et de ses amis !

En plus des Postludes, les joueurs pourront également profiter de personnages issus d’autres titres populaires de Nippon Ichi Software via des DLC.

Ces personnages incluent : Scarlet, Sprout, Castile et Walnut du Phantom Brave original, Kotomo de Yomawari: Night Alone, The Liar Princess de The Liar Princess and the Blind Prince, ainsi que Mad Rat & Heart de MAD RAT DEAD. De plus, Samayoi, le Vagabond, issu de BAR Stella Abyss, un titre exclusivement sorti au Japon, sera également disponible en DLC !

Profitez des innombrables possibilités offertes par Skullrock Island :

Sur Skullrock Island, la base de Marona et de ses compagnons, vos alliés peuvent gérer divers Établissements pour fournir des services. Pour débloquer un nouvel Établissement, il vous suffit de créer une unité appartenant à la classe requise. Ces Établissements proposent divers avantages, comme une Boutique où acheter des objets, ou encore un Bar à jus permettant de distribuer des points d’expérience (EXP) entre vos alliés.

Des Établissements supplémentaires permettent de renforcer encore davantage vos unités, grâce à des fonctionnalités comme la création de donjons, la fusion, l’éveil/la réincarnation, les titres, et bien plus, offrant des possibilités presque infinies de plaisir !