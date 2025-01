Phantom Brave: The Lost Hero - La démo est disponible sur Nintendo Switch

Prochaine sortie majeure de NIS America, Phantom Brave: The Lost Hero est une suite du premier opus paru initialement sur PS2. Nous y retrouvons donc Marona, ainsi que Ash plus de 20 ans après l'opus original, voguant vers de nouvelles aventures. Attendu pour le 30 janvier 2025, NIS America a pensé aux plus impatients et a mis à disposition des joueurs une démo du jeu à découvrir dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu sera bien disponible avec les sous-titres en français.

Prenez la mer pour sauver la situation dans ce tactical RPG haut en couleur ! Accompagnez Marona, jeune fille capable de parler aux Phantoms, lors de sa traversée du monde océan d'Ivoire, au cours de laquelle elle apportera son aide à tous ceux qui en ont besoin. Quand une flotte de vaisseaux fantômes attaque, Marona et sa nouvelle amie Apricot décident d'assembler l'équipage légendaire qui vainquit autrefois ces adversaires spectraux. Recrutez les Phantoms, liez-les à des objets, combinez-les à des Gadgets, et fusionnez-les même avec Marona pour déclencher ses capacités sensationnelles et envoyer par le fond la Shipwreck Fleet !