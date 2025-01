Phantom Brave : The Lost Hero - Les fantômes de Nippon Ichi Software se lancent dans la piraterie sur Nintendo Switch

Un peu plus de 20 ans après la sortie du premier opus, la licence Phantom Brave revient sur consoles modernes avec une suite directe intitulée Phantom Brave : The Lost Hero. Nous y retrouvons Marona, jeune fille capable de parler et d'invoquer les fantômes pour l'aider à combattre différentes menaces, et cette fois-ci c'est une mystérieuse bande de pirates qu'elle va devoir affronter. Disponible depuis ce jeudi 30 janvier sur Nintendo Switch, nous avons également eu l'occasion de faire un test du jeu à retrouver dans nos colonnes. Proposant pour la première fois des sous-titres en français, une édition physique est également à la disposition des joueurs dans toutes les boutiques habituelles. Enfin, à l’occasion du lancement, tous les joueurs pourront télécharger gratuitement les tenues Marona et Ash Phantom Isle, issues du Phantom Brave original, jusqu’au 13 février à 15 h .

Prenez la mer pour sauver la situation dans ce tactical RPG haut en couleur ! Accompagnez Marona, jeune fille capable de parler aux Phantoms, lors de sa traversée du monde océan d'Ivoire, au cours de laquelle elle apportera son aide à tous ceux qui en ont besoin. Quand une flotte de vaisseaux fantômes attaque, Marona et sa nouvelle amie Apricot décident d'assembler l'équipage légendaire qui vainquit autrefois ces adversaires spectraux. Recrutez les Phantoms, liez-les à des objets, combinez-les à des Gadgets, et fusionnez-les même avec Marona pour déclencher ses capacités sensationnelles et envoyer par le fond la Shipwreck Fleet !