Phantom Brave: The Lost Hero dévoile de nouveaux personnages et son gameplay

Second opus de la licence éponyme, Phantom Brave: The Lost Hero est un Tactical-RPG signé Nippon Ichi Software qui a une grosse vibe Disgaea. Et pourtant le titre réussit à se démarquer grâce à ses mécaniques de gameplay bien particulières. En attendant de découvrir le jeu de nous même en début d'année prochaine, nous vosu laissons visionner quelques nouvelles images ci-dessous dévoilant de nouveaux personnages et certaines mécaniques de gameplay.

NOUVEAUX PERSONNAGES

Rouen

"Tss... Tu parles d'une bande de pirates..."

Homme-bête qui était autrefois premier-lieutenant des pirates d'Argento et bras droit du père d'Abricot, le leader de la flotte. Bien qu'il se donne toujours des airs apathiques et nihilistes, c'est en fait un brave type. Il fait preuve d'une attitude parentale presque surprotectrice à l'égard d'Abricot, qu'il surnomme « Princesse », ce qui ne l'empêche pas de lui envoyer quelques piques tout en prenant soin d'elle. Cinq ans avant les événements du jeu, il a essayé en vain de protéger Abricot et ses compagnons lors de leur confrontation avec les Naufrageurs. C'est ainsi qu'ils ont perdu la vie.

Henna

"Je vais m'emparer de vos âmes et de vos vies ! Par mon pouvoir de Charme... « Opéra Mauve » !"

Fantôme d'une ancienne souveraine du royaume de Hasara, île recouverte à 70 % de sable. Depuis des temps immémoriaux, il est de coutume à Hasara qu'une femme dirige le pays. Cependant, alors qu'elle était encore jeune et inexpérimentée, elle prit de mauvaises décisions politiques qui entraînèrent un coup d'État au cours duquel elle perdit la vie. Elle est par la suite réapparue au royaume de Hasara sous forme de fantôme. Par son pouvoir ensorcelant, elle transforme ses infortunées victimes en serviteurs. Elle s'oppose à la reine actuelle, sa jeune sœur biologique.

Irumi

"Transforme-toi en glace... ! Gelez ! Gelez !! Je veux tous vous voir congelés !"

Garçon fantôme qui vit sur l'île aux Flocons, lieu recouvert de neige toute l'année, et où règne un froid extrême. Depuis son décès, il y a bien des années, alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, il a acquis la capacité de se manifester et de contrôler le climat autour de lui. Malgré son apparence juvénile, il est extrêmement puissant et a déjà fait de nombreuses victimes en détériorant le climat. Voilà pourquoi les habitants de l'île le qualifient de « diable » et le craignent.

Mayfair

"Je considère mes matelots comme ma propre famille. Jamais un capitaine digne de ce nom ne s'en prendrait aux sauveurs de sa propre famille !"

Leader d'un certain groupe de pirates, qui la considèrent un peu comme une grande sœur. Elle apparaît au cours de l'aventure de Marona lorsque celle-ci et ses compagnons se rendent à Versailles, île luxuriante fermée aux étrangers, qu'elle protège contre les braconniers. Dès qu'elle prend une résolution, elle fonce tête baissée. À ses yeux, la fanfaronnade et la famille passent avant tout le reste. Considérant son équipage comme sa famille, elle se comporte tantôt en sévère préceptrice, tantôt en douce protectrice.

Systèmes de jeu originaux