Microids signe un partenariat de distribution avec NIS America - Découvrez l'édition physique de Phantom Brave : The Lost Hero

Qui dit nouvelle année dit également parfois chamboulement dans les rôles de distribution de jeux vidéo. Alors que PLAION s'occupait jusqu'à présent de NIS America sur le marché européen, c'est finalement Microids Distribution qui vient de signer un nouveau partenariat de distribution avec le studio japonais. Dans l'immédiat rassurez-vous, cela ne change rien pour les consommateurs, les titres à venir de NIS America sortiront toujours en boîte et en dématérialisé. Le premier titre issu de ce nouveau contrat sera d'ailleurs Phantom Brave: The Lost Hero, un Tactical RPG se déroulant dans un univers enchanteur qui a beaucoup en commun avec celui de Disgaea. Microids proposera ainsi à partir du 30 janvier une Edition physique sobrement intitulée Deluxe Edition et qui comprendra les éléments suivants ;

Un exemplaire physique de Phantom Brave: The Lost Hero

L'OST au format dématérialisé

Un mini artbook

Quand à Nintendo-Master, nous aurons l'occasion de vous proposer un test dans nos colonnes très prochainement, alors restez à l'écoute !

Prenez la mer pour sauver la situation dans ce tactical RPG haut en couleur ! Accompagnez Marona, jeune fille capable de parler aux Phantoms, lors de sa traversée du monde océan d'Ivoire, au cours de laquelle elle apportera son aide à tous ceux qui en ont besoin. Quand une flotte de vaisseaux fantômes attaque, Marona et sa nouvelle amie Apricot décident d'assembler l'équipage légendaire qui vainquit autrefois ces adversaires spectraux. Recrutez les Phantoms, liez-les à des objets, combinez-les à des Gadgets, et fusionnez-les même avec Marona pour déclencher ses capacités sensationnelles et envoyer par le fond la Shipwreck Fleet !