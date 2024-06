Phantom Brave: The Lost Hero s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Nouvel opus de la franchise éponyme de Nippon Ichi Software, Phantom Brave: The Lost Hero est également le premier titre qui aura le droit à des sous-titres en français. Tactical-RPG attendu dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous avons l'occasion de découvrir un tout nouveau trailer du jeu ci-dessous.

Dans Phantom Brave: The Lost Hero, suivez Marona, une jeune fille possédant la capacité de parler aux Phantoms, embarquant sur les océans du monde d’Ivoire pour offrir son aide à ceux dans le besoin. Mais lorsque qu’un bateau fantôme et sa flotte d’esprits l’attaque, c’est à Marona et sa nouvelle amie Abricot de rassembler l’équipage légendaire ayant autrefois vaincu ces pirates fantômes.

Recrutez des Phantoms, liez leurs âmes à des objets, combinez-les à des gadgets et fusionnez-les même avec Marona pour déclencher des attaques dévastatrices, et même faire couler une flotte de naufragés !

Caractéristiques :

Phantom Brave: The Lost Hero est un jeu RPG stratégique qui sort des sentiers battus et permet une liberté de mouvements totale sur la carte. Invoquez vos équipiers Phantoms en combinant leurs âmes à de divers objets présents sur le terrain.

Les Phantoms peuvent également se gadgétocombiner avec des objets spéciaux aux mouvements limités mais capables de lancer des attaques dévastatrices. Marona peut aussi se fantôcombiner avec ses alliés pour transformer son apparence et avoir accès à de nouvelles capacités. Le déroulement de la bataille dépendra uniquement de vous !

Créez des personnages à partir de 51 unités différents et formez la puissance ultime en combinant la montée en niveau, la recherche d'objets rares et les défis dans des donjons aléatoires. Les possibilités de personnalisation sont infinies !