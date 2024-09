Phantom Brave: The Lost Hero sortira fin janvier 2025 sur Nintendo Switch

La licence Phantom Brave s'apprête à renaître de ses cendres en 2025 avec un nouvel opus, et sous-titré en français qui plus est ! Si nous n'avions pas encore de précisions quant à la date de sortie du jeu, NIS America vient de confirmer que Phantom Brave: The Lost Hero sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents le 30 janvier 2025 .

A propos de Phantom Brave: The Lost Hero Dans Phantom Brave : The Lost Hero, l'histoire suit Marona, une jeune fille douée du pouvoir de parler aux fantômes, alors qu'elle traverse le monde océanique d'Ivoire, apportant de l'aide à ceux qui en ont besoin. Lorsqu'une flotte de vaisseaux fantômes attaque, c'est à Marona et à sa nouvelle amie Abricot de rassembler l'équipage légendaire qui a autrefois vaincu ces ennemis spectraux.



Recrutez des fantômes, liez-les à des objets, combinez-les à des gadgets et fusionnez-les même avec Marona pour déclencher des capacités spectaculaires et faire couler la flotte de naufrageurs !