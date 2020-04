Les mamies gameuses à l'honneur dans un reportage sur M6

Que ce soit sur les plateaux télévisés ou autres JT, les jeux vidéo sont souvent raillés ou pointés du doigt, mettant en avant les soucis d'addiction et autres troubles du comportement potentiellement engendrés par ces dernier. Pourtant, c'est un média qui se développe au fil des ans, et qui touche une tranche d'âge de plus en plus grande. Alors que l'OMS faisait une volte-face fin mars en recommandant de jouer aux jeux vidéo durant la période de confinement, c'est M6 qui a abordé ce week-end ce loisir sous un autre angle.

Illustrant la pratique la plupart du temps avec de jeunes personnes, la chaîne a décidé de consacrer un reportage sur le phénomène toujours plus grandissant des mamie gameuses. Avec plus de 55% de señors affirmant s'adonner aux jeu vidéo, le reportage nous emmène à la rencontre de Marie-Jo, se rappelant de bons souvenirs et oubliant également sa maladie en s'évadant dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou Final Fantasy VII, ou encore la fameuse grand-mère Audie qui avait accumulé plus de 3500 heures de jeu sur Animal Crossing : New Leaf.