The Legend of Zelda : Zelda Breath of the Wild - Un joueur réintègre au jeu l'eau empoisonnée de la version bêta

Depuis sa sortie le 3 mars 2017, les joueurs de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ne se lassent pas de fouiller le monde d'Hyrule dans les moindres recoin pour y dénicher tous les secrets officiels. Et puis il y a les bidouilleurs qui de leur côté préfèrent fouiller les entrailles du jeu pour découvrir des secrets enfouis par Nintendo comme des coffres cachés dans de la texture impénétrable, ou encore des éléments de gameplay qui ont finalement été retirés de la version finale.

Concernant ce dernier point, de l'eau empoisonnée infligeant des dégâts constants à son contact aurait dû voir le jour dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais a été retirée dans la version commercialisée. Mais cela n'a pas arrêté le Youtuber Waikuteru qui a décidé de réintégrer cet élément de gameplay dans son jeu (via des manipulations impossibles sur consoles), et s'est amusé à noyer Hyrule sous cette eau violette pour constater les ravages qu'elle peut causer.