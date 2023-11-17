Persona 5 Tactica - La bande-son au format vinyle attendue cet été en France
Si vous êtes un amateur d'OST à l'ambiance Jazzy, vous êtes très surement tombé sous le charme de la bande-son de Persona 5. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur son spin-off Persona 5 Tactica ? Si le titre est disponible depuis novembre 2023 sur Nintendo Switch, iam8bit, Altus et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer la bande-son du jeu Persona 5 Tactica en coffret 4 vinyles. Attendu dans le courant de l'été, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premiers visuels de cette bande-son.
La musique de Tactica représente également une nouvelle orientation audacieuse pour la série. L'équipe sonore d'Atlus a créé une bande originale à la fois nouvelle et passionnante, mais immédiatement reconnaissable comme faisant partie de l'œuvre Persona.
Les rythmes funky sont ponctués par des riffs de guitare audacieux et des violons tendus. Les lignes de basse pensives constituent le fond parfait pour les complots stratégiques. En bref, c'est extrêmement Persona, mais c'est aussi révolutionnaire et unique. iam8bit ne s'en lasse pas, alors nous l'avons mis sur vinyle !
Voici le Persona 5 Tactica 4xLP ! Sur ses huit faces glorieuses, vous trouverez le meilleur de la bande originale de Persona Tactica. Chaque disque est doté d'un traitement vinyle Phantom Thieves unique, allant d'un éclaboussure rouge et noir saisissant à une tache d'encre bleu et noir très cool, avec des pochettes intérieures assorties. De plus, la pochette de l'album, réalisée par Drew Wise, ami de longue date de iam8bit, est pré-vieillie, ce qui lui donne un aspect d'affiche de propagande vintage.
Tracklist :
DISC 1
- SIDE A
- Revolution in your Heart
- Our Revolution
- Maxim
- Evil Devices
- Beneath the Mask -Tactica-
- Maze
- Tension
- Beyond Uncertainty
- Pressure
- Fall Out
- Hideout -1st-
- SIDE B
- Run Away!
- Speculation and Strategy
- Infiltrate
- Got Your Tail
- End of the Operation
- Inside the Castle
- Mysterious Prisoner
- Mission
- The Shining Flag of Freedom
- Inextinguishable
- Liberation
DISC 2
- SIDE C
- Master of the Castle
- To the Tower of Oppression
- Hideout -2nd-
- Under Surveillance
- Procession for the Buddha of Love
- Got Your Tail -another version-
- Truth or Dare
- Castle of Contraptions
- Mysteriously
- Amusement Park of Trauma
- The Price of Rebellion
- SIDE D
- Feudal Lord
- Recollection
- Face Forward
- Hideout -3rd-
- Memories of Sin
- Hell Beyond the Door
- Searching for the Key
- Uncertainty
- Affair of Honor
- Disquiet -Tactica-
- Tragedy
- Inescapable Curse
- Proof of Our Bonds
DISC 3
- SIDE E
- Catastrophe
- Alter Ego
- Despair Incarnate
- Abyss of Despair
- And Thus, a God Descends
- A Train Soaring Through the Heavens
- Hideout -VT-
- The Path to God
- Inextinguishable -another version-
- Will of God
- Peace to All Souls
- Kindness
- SIDE F
- Revolution is a Blade
- Mastermind
- The Path You Believe In
- Ordinary Days
- To My Dear, So Far Away
- Tall Order
- Intermission
DISC 4
- SIDE G
- Prison Labor -2023-
- Praise
- Blacksmithing
- The Night We Stood -title version-
- Puzzlement
- Strangers
- I Am Here!
- Strange World
- Quiet Storm
- The Night We Stood
- Artist of Death
- SIDE H
- In the Back Alley
- Breakthrough
- A Burden
- A Promise Between the Two
- Disciple of God
- Providence
- Tao
- Repaint Your Heart