Persona 5 Tactica - La bande-son au format vinyle attendue cet été en France

Si vous êtes un amateur d'OST à l'ambiance Jazzy, vous êtes très surement tombé sous le charme de la bande-son de Persona 5. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur son spin-off Persona 5 Tactica ? Si le titre est disponible depuis novembre 2023 sur Nintendo Switch, iam8bit, Altus et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer la bande-son du jeu Persona 5 Tactica en coffret 4 vinyles. Attendu dans le courant de l'été, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premiers visuels de cette bande-son.

La musique de Tactica représente également une nouvelle orientation audacieuse pour la série. L'équipe sonore d'Atlus a créé une bande originale à la fois nouvelle et passionnante, mais immédiatement reconnaissable comme faisant partie de l'œuvre Persona.

Les rythmes funky sont ponctués par des riffs de guitare audacieux et des violons tendus. Les lignes de basse pensives constituent le fond parfait pour les complots stratégiques. En bref, c'est extrêmement Persona, mais c'est aussi révolutionnaire et unique. iam8bit ne s'en lasse pas, alors nous l'avons mis sur vinyle !

Voici le Persona 5 Tactica 4xLP ! Sur ses huit faces glorieuses, vous trouverez le meilleur de la bande originale de Persona Tactica. Chaque disque est doté d'un traitement vinyle Phantom Thieves unique, allant d'un éclaboussure rouge et noir saisissant à une tache d'encre bleu et noir très cool, avec des pochettes intérieures assorties. De plus, la pochette de l'album, réalisée par Drew Wise, ami de longue date de iam8bit, est pré-vieillie, ce qui lui donne un aspect d'affiche de propagande vintage.