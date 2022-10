Persona 5 Royal vient dérober votre cœur avec un superbe trailer de lancement

Si il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est que les Voleurs Fantômes se sont fait désirer sur Nintendo Switch. Après la sortie de Persona 5 Strikers qui est à la fois un Musou et une suite directe du jeu original, Persona 5 revient ce 21 octobre sur nos consoles hybrides avec Persona 5 Royal, la version la plus complète du J-RPG désormais culte d'Atlus. Pour découvrir le mystérieux pouvoir du cœur et faire davantage la connaissance de Joker et de ses compagnons, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Et pour ceux qui aiment la lecture, notre camarade Miki_Daisuki a également préparé un test complet du jeu à retrouver juste-ici.

Le RPG plébiscité Persona 5 Royal vous attend dans son édition définitive, avec une quantité faramineuse de contenus téléchargeables inclus ! Transféré bon gré mal gré dans un lycée de Tokyo, le protagoniste est en proie à un rêve étrange. "Tu es bel et bien un prisonnier du destin. Dans un avenir proche, c'est la ruine qui t'attend." Pour mieux être "réhabilité", il doit protéger les autres des désirs pervertis en enfilant le masque d'un Voleur fantôme. Caractéristiques principales : Explorez Tokyo, débloquez des Personae, personnalisez votre repaire des Voleurs, découvrez des fins alternatives et plus encore

Devenez le Voleur fantôme ultime et défiez les conventions, découvrez le pouvoir qui sommeille en vous et combattez pour la justice dans l'édition définitive de Persona 5 Royal

Contient plus de 40 objets venant de contenu téléchargeable précédemment sorti.

Choisissez entre le doublage japonais ou anglais