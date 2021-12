Persona 4 Arena Ultimax officiellement dévoilé sur Nintendo Switch - Premiers détails et date de sortie

C'était une rumeur mais à l'occasion des Game Awards 2021, Atlus l'a officiellement confirmé. Le jeu de combat Persona 4 Arena Ultimax sorti en 2014 sur PS3 va avoir droit à un portage sur Steam, PS4 et... Nintendo Switch. Une annonce qui intervient alors que la licence persona fête ses 25 ans cette année. Retrouvez ci-dessous la présentation, des images et un premier trailer pour Persona 4 Arena Ultimax que les fans pourront retrouver sur Nintendo Switch dès le 17 mars 2022

