The Game Awards 2021 - Une "Première Mondiale" en préparation avec un développeur depuis plus de 2 ans. Serait-ce la suite de Breath of the Wild ?

Evénement annuel pour les joueurs, The Game Awards 2021 est l'occasion de remettre différents prix aux meilleurs jeux de l'année 2021. Avec Metroid Dreads nominé dans la catégorie Jeu de l'Année, Nintendo sera bien évidemment de la partie, ainsi que dans la catégorie des jeux pour la famille. Outre les différentes récompenses, The Game Awards 2021 sera également l'occasion de voir différentes annonces lors de l'événement, et l'organisateur Geoff Keighley vient de lâcher une information qui suscite l'excitation auprès des internautes.

D'après ce dernier, il travaille actuellement sur une "première mondiale" avec un développeur depuis deux ans et demi. Il en fallait pas plus pour que les fans de Nintendo commencent à penser que ce fameux projet est la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, teasée lors de l'E3 en juin dernier. Si certains s'offusquent en disant que le titre a déjà été annoncé par Nintendo et qu'il ne s'agit pas réellement d'une "première mondiale", d'autres soulignent le fait que des jeux déjà annoncés en amont par les développeurs ont eu le droit à cette même présentation lors de l'événement.

Pour savoir quel est ce fameux jeu, il nous faudra patienter jusqu'à la nuit du 9 au 10 décembre 2021 , pour suivre l'événement ensemble.