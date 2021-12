The Game Awards 2021 : a voir en direct dès maintenant

Ce soir, les jeux vidéo décernent leurs prix et célèbrent leurs meilleurs jeux avec la cérémonie des Game Awards 2021.Parmi de nombreuses récompenses, quel jeu sera sacré meilleur titre de 2021 ? Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village ou... Metroid Dread ? Le suspens reste entier même si Metroid Dread est loin d'être le favori et ne devrait donc vraisemblablement pas partir avec le précieux trophée... Mais sait-on jamais... Mais The Game Awards, c'est aussi un show à l'américaine avec des invités plus ou moins prestigieux comme Sting et Imagine Dragons pour la partie musicale mais aussi Jim Carrey et Ben Schwartz pour présenter le nouveau film SONIC 2 et Keanu Reeves + Carrie-Anne Moss pour The Matrix Awakens. En outre Reggie Fils-Aimé, l'ancien président de Nintendo of America sera là pour remettre l'ultime prix.

Cependant, si The Game Awards est devenue une référence ces dernières années, ces grâce à ces avant-premières mondiales et ces mises à jour sur des jeux très attendus... La cérémonie devrait parler plus ou moins longuement de près de 40 jeux (des nouveautés, des jeux attendus mais jamais vus ou encore de vraies surprises) Evidemment on espère des nouveautés concernant Nintendo et pourquoi pas le prochain Zelda...