[Rumeur] Persona 4 Arena Ultimax pourra avoir droit à un remaster en 2022

Il y a quelques jours Altus a annoncé que pour fêter les 25 ans de la licence Persona, la société préparait une année de surprises et de célébrations (voir ici) incluant pas moins de 7 projets qui seront dévoilés entre septembre 202 1 et septembre 2022 . Si pour le moment, on ne peut qu'espérer que parmi ces projets ont trouvera des jeux prévus sur Nintendo Switch, le célèbre "leaker" Zippo connu pour avoir notamment annoncé le retour de Metroid Dread ou encore de Sonic & Knuckles avant leur officialisation prédit que le jeu de combat Persona 4 Arena Ultimax sorti en 2014 sur PS3 va être remasterisé pour les "plates-formes modernes" en vue d'une sortie l'année prochaine. le remastyer pourrait en outre avoir du contenu supplémentaire même si pour l'instant ne peut l'affirmer.

De toute façon, pour le moment, il ne s'agit que d'une rumeur et donc pour le moment on ne sait pas si Persona 4 Arena Ultimax sera de retour et encore moins s'il le sera sur Switch. En attendant, retrouver un trailer de Persona 4 Arena Ultimax et n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Blogspot