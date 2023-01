Persona 3 Portable et Persona 4 Golden - Les RPG cultes d'Atlus enfin disponibles en Français sur Nintendo Switch

Qui aurait pu croire il y a quelques années que Persona 3 et Persona 4 sortiraient un jour sur consoles Nintendo, et bénéficieraient qui plus est d'une traduction en français ? C'est pourtant bien ce qu'il vient d'arriver ce jeudi 19 janvier avec la sortie des J-RPG Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sur l'eShop de la Nintendo Switch. Ces versions profitent de graphismes remasterisés et d’une multitude d’améliorations qui touchent à de nombreux aspects du jeu : les options de difficulté et de localisation ou encore le système de Suspend Save font ainsi partie des nouveautés importantes qui améliorent l’expérience générale. Chaque opus étant disponible à l'unité au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement de ces deux opus.

Persona 3 Portable : Si je vous dis qu’il y a une heure cachée entre un jour et le suivant… vous me croyez ? Cet instant hors du temps se nomme « l'Heure sombre ». Un calme surnaturel engloutit alors la ville, les habitants se transforment en cercueils sinistres et d’indicibles monstres appelés Ombres envahissent les lieux. Une nuit, le protagoniste subit une attaque de ces entités ténébreuses. C’est quand tout espoir paraît perdu que s’éveille le pouvoir du cœur : la Persona. Persona 4 Golden : Il paraît que si on regarde une télé éteinte par une nuit pluvieuse, on voit son âme sœur… Une étrange rumeur se propage peu à peu dans la ville rurale d’Inaba, nouveau foyer du héros de l'aventure, alors que commence une série de meurtres mystérieux. En quête de la vérité, le protagoniste et ses amis s’aperçoivent qu’ils ont ouvert la porte d’un autre monde.

Si vous le désirez, notre camarade HécateSteam a également publié son test de Persona 3 portable à découvrir juste-ici. Celui de Persona 4 Golden quant à lui arrivera un peu plus tard, testé quant à lui par l'ami Ex-Nihylo.