Pégases 2024 - Rendez-vous ce jeudi pour la cinquième cérémonie des Pégases

5 années déjà que les Pégases ont fait leur apparition dans notre bulle vidéoludique. Les 2 500 professionnels et membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo se réunissent une nouvelle fois pour sélectionner les prochains lauréats de cette nouvelle édition parmi la liste des jeux nommés qui a été dévoilée début février et consultable sur le site officiel . Cette année, la cérémonie sera présentée par Salomé Lagresle et Samuel Etienne.

La cérémonie retransmise en direct sur France.tv Slash. Au programme : des annonces et images exclusives mais également des performances artistiques et humoristiques en l’honneur de celles et ceux qui ont animé le secteur du Jeu Vidéo en France et dans le monde.