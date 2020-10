Part Time UFO : annoncé et disponible sur Nintendo Switch

Aujourd'hui était une journée un peu spéciale car un Nintendo Direct Mini "Patner Showcase" venu de nulle part a été publié. Un événement important pour tous les joueurs Nintendo Switch car de nombreuses informations du côté des titres d'éditeurs tiers nous ont été dévoilées.

HAL Laboratory, les développeurs derrière la saga culte Kibry, vient de nous présenter Part Time UFO pour Nintendo Switch. Dans Part Time UFO, à l'instar des UFO catcher, vous pilotez un UFO appelé Jobski où votre objectif sera d'accomplir des petites tâches à l'aide de votre grappin pour rendre service aux gens. Vous aurez alors la possibilité d'attraper, de transporter et d'empiler divers objets (créer un désert, pêcher, construire un monument, etc.). Un mode coop à deux a été intégré afin de rendre l'expérience de jeu plus amusante. Un concept certes simple mais efficace et qui trouvera certainement son public sur Nintendo Switch.

Si le jeu a piqué votre curiosité, Part Time UFO est d'ores et déjà disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch pour 8.99€. Retrouvez le trailer de lancement ci-dessous.

Faites des petits boulots... aux commandes d'un UFO ?! Attrapez, transportez et empilez des objets, en solo ou en duo, dans Part Time UFO, disponible dès maintenant !

