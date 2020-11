Part Time UFO : le jeu d'HAL Laboratory édité par Nintendo en action sur Nintendo Switch

Sorti en 2018 sur iOS et Android, Part Time UFO est à la base le premier jeu mobile d'HAL Laboratory mythique studio qui a vu les premiers pas de Satoru Iwata et des licences cultes comme Mother, Kirby, Super Smash Bros et , plus récemment, BOXBOY! Il s'agit d'un petit casse tête très original qui reprend le principe de la "pince aux peluches" que l'on trouve généralement à l'entrée des salles d'arcade ou de certains parcs d'attraction dans un style graphique irrésistible rappelant par moment les Rhythm Paradise.

Si le jeu vous intrigue, sachez qu'il est désormais disponible sur Nintendo Switch. En effet, dans la foulée du Nintendo Direct Mini, diffusé la semaine dernière, le jeu est sorti sur l'eShop au prix de 8,99€ (pour un poids de 195 Mo ) Pour voir à quoi ressemble Part Time UFO sur Nintendo Switch, retrouvez notre vidéo de gameplay en français ci-dessous. Enjoy.