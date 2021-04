HAL Laboratory présente son spin-off de Part Time UFO version beaux gosses

Si vous avez suivi un peu l'actualité hier, bon nombre d'éditeurs se sont amusés à "troller" les joueurs sur les réseaux sociaux avec divers fake annonces autour de jeux ou de projets inexistants. Et comme beaucoup d'éditeurs/développeurs le studio HAL Laboratory, les pères de Kirby et de la série des Super Smash Bros., n'a pas dérogé à la règle et a lui aussi posté son propre poisson d'avril.

Si vous espériez une suite à Part Time UFO, sachez que malheureusement cette idée n'est pas dans les plans du studio actuellement, du moins pas officiellement. En effet, le développeur hier a posté une fausse révélation annonçant la sortie de "Part Time UFO Men", un prétendu spin-off dans lequel l'OVNI Jobski et son ami sont deux hommes beaux gosses. Pour rendre la farce réelle, HAL Laboratory s'est amusé à créer deux fausses images pour que celle-ci soit plus crédible aux yeux des internautes. Retrouvez dès maintenant cette fake annonce ci-dessous.

Avec un peu de recul, nous trouvons cette idée tout à fait grandiose et nous trouvons ça dommage que celle-ci ne soit que l'objet d'un poisson d'avril. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez cette supercherie en commentaire. D'ailleurs si cela vous intéresse retrouvez notre D-E-L-I-C-I-E-U-X poisson d'avril ICI.