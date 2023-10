Parlons peu, Parlons Zelda : Tears of the Kingdom avec Charles Bardin de Glee-Cheese Studio et Dylan Chandouineau derrière la chaîne Youtube éponyme

Aujourd'hui nouvelle émission sur Nintendo-Master, bienvenue dans Parlons peu, Parlons jeux, avec un premier épisode consacrée à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Bienvenue dans Parlons peu, Parlons Zelda : Tears of the Kingdom ! Dans ce podcast, nous plongeons au cœur de l'univers légendaire de Zelda avec notre analyse approfondie du vingtième opus de la franchise, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Ce jeu très attendu, en tant que suite directe de Breath of the Wild, a déjà fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie. Nous allons parler du jeu en profondeur et nous partagerons nos impressions et opinions sur ce titre majeur des dernières années.

Pour cette occasion spéciale, nous avons invité deux experts de l'univers Zelda. Tout d'abord, Charles Bardin, un fervent fan de la saga Zelda et de Nintendo en général. Charles est notamment connu pour avoir co-animé l'émission After Bit sur, où il a exploré la musique des jeux vidéo, y compris deux épisodes dédiés à Zelda. Il est également le co-fondateur du studio Glee-Cheese, créateur du jeu de rythme narratif primé A Musical Story et travaille actuellement sur Headbangers: Rythm Royale, un nouveau jeu qui sortira le 31 octobre prochain sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch.

Notre deuxième invité est Dylan Chandouineau, le créateur de la chaîne YouTube Didichandouidoui (rebaptisée aujourd'hui avec son nom). Dylan est un vidéaste passionné de la saga Zelda, et il a réalisé de nombreuses vidéos dédiées à cette série emblématique. Son travail inclut trois épisodes complets de son émission 5 théories, un documentaire sur les origines du premier Zelda, ainsi que plusieurs vidéos explorant les secrets et mystères de Breath of the Wild. Dylan est également actuellement impliqué dans une série de vidéos sur les lieux étranges de France en collaboration avec son application Legendex, qui scanne les lieux étonnants autour de votre position. Vous pouvez aussi suivre son travail en visionnant RHODE, sa web-série dans l'univers de Pokémon dont le dernier épisode est prévu pour le 27 novembre .

Bienvenue dans Parlons peu, Parlons Zelda : Tears of the Kingdom, l'émission qui plonge en profondeur dans l'univers légendaire de Zelda, un sanctuaire à la fois. Faites tout de même attention, l'émission spoile énormément le jeu !