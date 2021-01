Overwatch : la nouvelle carte japonaise Kanezaka est disponible

Une nouvelle carte vient de faire son arrivée sur le serveur live d'Overwatch. Disponible dès maintenant, cette carte aux couleurs du pays du soleil levant appelée Kanezaka sera dédiée aux combats match à mort dans le mode arcade du jeu. Si vous êtes curieux, vous retrouverez ci-dessous un bref aperçu en vidéo nous dévoilant cette nouvelle zone de jeu fort envoutante.

Ce n'est pas tout, afin de célébrer convenablement l'arrivée de Kanezaka, Overwatch a mis en place un défi unique vous permettant de gagner des récompenses (tags, icones de joueur, etc.) dont une nouvelle apparence pour Hanzo. Si cela vous intéresse, sachez que ce défi est disponible dès aujourd'hui et fermera ses portes le 25 janvier 2021 .

Déchaînez la tempête ! Jouez sur la nouvelle carte et gagnez des récompenses inédites, dont le modèle Hanzo Kyōgisha, en remportant des parties et en regardant Overwatch sur Twitch. Alors attrapez votre arc et libérez dès maintenant l’esprit du dragon dans le défi Kanezaka !