Overwatch : Evénement spécial anniversaire 2020

Overwatch fête ses 4 ans cette année et rien de mieux pour célébrer son anniversaire que d'organiser un événement spécial. En effet, dès aujourd'hui et jusqu'au 9 juin 2020 , vous retrouverez dans le jeu du nouveau contenu exclusif à cet événement incluant des emotes, des célébrations, des répliques, des tags et 8 skins dont 5 nouveaux légendaires. Les voici :

Ange : Dragon

Ashe : Chaperon rouge

Bouldozer : Sous-marin

Faucheur : Bas les masques

Zenyatta : Huitzilopochtli

Si vous êtes un habitué du jeu vous devriez savoir que l'anniversaire d'Overwatch est l'événement à ne pas manquer car en plus de nouveaux cosmétiques cités ci-dessus, il vous sera aussi possible de déverrouiller du contenu événementiel des quatre dernières années passées. De plus, tous les modes de jeu feront leur grand retour dont le LúcioBall, La vengeance du Dr. Schakalstein, la Chasse au Yéti, etc. Si cela vous intéresse une vidéo promotionnelle de cet événement est disponible ci-dessous. D'ailleurs si vous ne le saviez pas, le dernier personnage appelé Echo est sorti récemment. Une raison suffisante pour les joueurs d'Overwatch de jouer ou de rejouer au jeu.

Source : Youtube