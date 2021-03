Overcooked! All You Can Eat : devenez un vrai cordon bleu dès maintenant dans cette ultime compilation sur Nintendo Switch

La série Overcooked! reprend du service avec un tout nouveau titre appelé Overcooked! All You Can Eat. Ce nouvel opus est une compilation réunissant Overcooked! premier du nom, Overcooked! 2 la suite, ainsi que tous leurs DLC sortis jusqu'à aujourd'hui. C'est plus de 200 niveaux ainsi que 3 nouveaux cuistots qui vous attendent d'ores et déjà sur Nintendo Switch.

Si vous êtes passés à côté du phénomène, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire. La série des Overcooked! est un party game multijoueur coopératif où votre objectif sera avec votre équipe de cuisiner des plats afin de régaler votre clientèle. Il vous faudra donc du sang-froid, de l'autonomie, des réflexes ainsi que de la coordination pour sortir victorieux des différents challenges qui vous seront proposés par le jeu. L'une des spécificités de la série, c'est que chaque niveau propose un environnement singulier avec son lot d'obstacles.

De plus avec ce nouveau titre, vous que vous aurez la possibilité de jouer en ligne avec vos amis, ce qui n'est pas des moindres avec l'actuelle pandémie mondiale. Si vous avez toujours hésité à sauter le pas, sachez que le jeu est disponible dès maintenant en téléchargement sur l'eShop de la Nintendo Switch pour 39.99 €. Avec cette compilation, vous ne risquez pas de vous ennuyer au vu des heures de jeu qui vous attendent.

Découvrez le trailer de lancement de Overcooked! All You Can Eat ainsi que toutes les informations à savoir ci-dessous.

Des centaines de niveaux de gastronomie chaotique en coopération dans des cuisines de plus en plus périlleuses et insolites vous attendent. Overcooked! arrive en ligne Un mode multijoueur en ligne a été complètement intégré dans Overcooked! pour la première fois ! Revisitez vos cuisines favorites du premier jeu EN LIGNE ! Du nouveau contenu délicieux ! De nouveaux environnements, de nouveaux chefs et une véritable pagaille vous attendent, exclusivement dans Overcooked! Gloutonnerie. De nombreux modes ! Les joueurs auront accès aux modes campagne, survie, entraînement et assistant, ce dernier étant tout nouveau dans Gloutonnerie ! Le mode assistant propose plusieurs options pour ralentir la cadence de la partie comme des recettes qui disparaissent moins vite, des manches plus longues et la possibilité de passer des niveaux. Accessible à tout le monde ! Overcooked! Gloutonnerie est doté de fonctionnalités permettant au plus grand nombre de joueurs possible de rejoindre la frénésie culinaire, telles qu'une interface ajustable et des textes adaptés à la dyslexie. Retrouvez le roi Oignon pour un festin aux proportions épiques dans Overcooked! All You Can Eat.

Source : Nintendo