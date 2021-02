Overcooked! All You Can Eat : la compilation date sa sortie sur Nintendo Switch

La compilation ultime reprenant les deux opus de la saga Overcooked déjà sortis s'annonce pour le 23 mars prochain sur Nintendo Switch. L'occasion de rassembler le premier opus Overcooked: Special Edition​ désormais jouable en ligne et sa suite Overcooked! 2 avec tous ses contenus supplémentaires sur la même cartouche. Overcooked! 2 est notamment toujours jouable gratuitement en ce moment pour les abonnés du service Nintendo Switch Online jusqu'au 16 février comme annoncé ici. Retrouvez plus d'informations sur Overcooked! All You Can Eat cette compilation ci-dessous ainsi que sa bande-annonce.

Overcooked!, Overcooked! 2 et tout leur contenu additionnel sont rassemblés et remasterisés dans cette délicieuse édition définitive !



Des centaines de niveaux de gastronomie chaotique en coopération dans des cuisines de plus en plus périlleuses et insolites vous attendent.



Overcooked! arrive en ligne



Un mode multijoueur en ligne a été complètement intégré dans Overcooked! pour la première fois ! Revisitez vos cuisines favorites du premier jeu en superbe 4K et EN LIGNE !



Un festin pour les yeux !



Avec d'incroyables nouveaux graphismes 4K pour les deux jeux de la série, Overcooked! n'a jamais été aussi agréable à regarder.



Du nouveau contenu délicieux !



De nouveaux environnements, de nouveaux chefs et une véritable pagaille vous attendent, exclusivement dans Overcooked! Gloutonnerie.



De nombreux modes !



Les joueurs auront accès aux modes campagne, survie, entraînement et assistant, ce dernier étant tout nouveau dans Gloutonnerie ! Le mode assistant propose plusieurs options pour ralentir la cadence de la partie comme des recettes qui disparaissent moins vite, des manches plus longues et la possibilité de passer des niveaux.



Accessible à tout le monde !



Overcooked! Gloutonnerie est doté de fonctionnalités permettant au plus grand nombre de joueurs possible de rejoindre la frénésie culinaire, telles qu'une interface ajustable, des textes adaptés à la dyslexie et des options pour les daltoniens.



Retrouvez le roi Oignon pour un festin aux proportions épiques dans Overcooked! Gloutonnerie.