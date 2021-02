Overcooked 2 sera jouable gratuitement sur Nintendo Switch pour une durée limitée

Il est temps de préchauffer vos fours, Overcooked 2 va être jouable gratuitement sur Nintendo Switch. Du mercredi 10 au mardi 16 février , le titre sera entièrement disponible à l'essai, exclusivement pour les abonnés du Nintendo Switch Online. D'ores et déjà téléchargeable, en échange de 5819,00MB, vous aurez un peu moins d'une semaine pour tenter de réussir un maximum de recettes. Que ce soit en coopération locale, où il excelle, en ligne, ou en solo, le fun est assuré en cuisine. Faites donc feu de tout bois et testez dès mercredi 16 février Overcooked 2.

De la poêle au feu de bois...

Vous avez sauvé le monde de l'Insatiable. Désormais, une nouvelle menace a fait surface et il est temps de retourner en cuisine pour repousser l'attaque des zomb'mies !

UNE FOLIE MULTIJOUEUR EN LIGNE* OU EN LOCAL**

Ensemble (ou les uns contre les autres), mettez la main à la pâte pour obtenir le meilleur score dans un mode multijoueur chaotique local ou en ligne. Faites équipe avec trois autres chefs utilisant un Joy-Con chacun ou jouez sans fil sur quatre consoles Nintendo Switch.

UN RÉGAL POUR VOS YEUX

Découvrez une toute nouvelle carte du monde et voyagez sur terre, en mer et dans les airs. Cuisinez dans de tout nouveaux environnements à thème : des restaurants de sushis, des écoles de magie, des mines et même des planètes extraterrestres !

SALIVEZ !

Voyagez à travers le monde et préparez de nouvelles recettes pour tous les goûts, comme des sushis, des gâteaux, des hamburgers ou des pizzas.

PAS DE PANIQUE !

Utilisez des téléporteurs et les plateformes mobiles, et gagnez du temps en envoyant vos ingrédients dans des cuisines dynamiques. Certaines cuisines pourront même mener vos chefs vers de nouvelles destinations.