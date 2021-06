Overcooked! All You Can Eat fête l'anniversaire de la licence avec une mise à jour gratuite

Sorti depuis déjà le 23 mars dernier la délicieuse compilation des deux épisodes de la saga Overcooked la bien nommée Overcooked! All You Can Eat s'apprête à accueillir très bientôt une mise à jour pour son contenu d'ores et déjà dantesque. En effet, Team 17 s'est laissé aller dans cette toute nouvelle bande-annonce du titre qui annonce une update gratuite avec de nouvelles cartes pour le titre.

Cette mise à jour sera disponible le 9 août prochain comme nous l'indiquent la vidéo et le tweet ci-dessous. Venez donc fêter l'anniversaire de la saga avec le roi oignon !

Go OC, it's your birthday

We gon' party like it's your birthday

& we gon' sip tea like it's your birthday

Gon' make cake & scream, coz it's our birthday!



We're turning 5. Would you care to PARTY?!



Free update for #Overcooked! All You Can Eat, coming to PC & consoles on Aug 9th pic.twitter.com/0bkvsxgCU7