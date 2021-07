Ori The Collection : Les deux jeux de Moon Studios réunis sur une seule et même cartouche

Petite perle des jeux indés financés par Microsoft la duologie de jeux Ori (à savoir Ori and the Blind Forest : Definitive Edtion et Ori and the Will of the Wisps) va connaître une ressortie sur Nintendo Switch dans une superbe édition en boîte qui regroupera les deux jeux dans la même cartouche. De plus, dans cette nouvelle boîte (de toute beauté), seront aussi inclus les deux OST des jeux ainsi que 6 cartes d'art (comprenez ici des artworks du jeu imprimés) ce qui est une belle initiative de la part des éditeurs de cette version boîte ultime iam8bit.

Cette nouvelle édition sera disponible le 12 octobre prochain (même si Amazon liste actuellement celle-ci pour le 28 septembre prochain mais peut-être est-ce une erreur) au prix de 49,99 euros, une occasion en or de découvrir les chefs-d'œuvre de Moon Studios.