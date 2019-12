One Piece : Pirate Warriors 4 - Les empereurs passent à l'action

Alors que nous apprenions la semaine dernière que les empereurs Kaido et Big Mom seraient jouables dans One Piece : Pirate Warriors 4, Bandai Namco vient de passer à la vitesse supérieure avec une nouvelle vidéo. Dans cette dernière nous retrouvons deux des plus gros poids lourds de la piraterie dans l'univers de One Piece, faisant valser les ennemis comme de vulgaires brindilles. Attention tout de même aux spoilers si vous n'êtes pas à jour dans votre lecture du manga ou de l'animé !

Si l'envie vous prend de contrôler ces deux titans, One Piece : Pirate Warriors 4 vous donne rendez-vous le 27 mars 2020 sur Nintendo Switch.