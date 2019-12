One Piece : Pirate Warriors 4 - 6 nouveaux trailers de personnage

En cette veille de week-end ce n'est pas un ni deux mais bien six nouveaux trailers que nous dévoile Bandai Namco. Attendu pour le 27 mars 2020 sur Nintendo Switch, One Piece : Pirate Warriors 4 se présente comme l'opus le plus aboutit de la série traitant l'œuvre de Eiichirō Oda des débuts de Luffy sur East Blue jusqu'à l'arc Wano Kuni.

Au menu du jour : nous retrouvons les trailers dédiés de 6 personnages : Tony Tony Chopper, Nico Robin, Franky et Brook du côté des Mugiwara, ainsi que Smoker et Tashigi du côté de la Marine. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous et vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles informations sur le jeu !