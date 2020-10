One Piece : Pirate Warriors 4 - Kin'emon annoncé en tant que personnage jouable

Surnommé "Renard de feu", Kin'emon, samouraï de Wano Kuni et l'un des vassaux de Oden Kozuki, est sur le point d'arriver en tant que personnage jouable dans One Piece : Pirate Warriors 4. En effet, celui-ci nous a été teasé via quelques illustrations sur le site officiel du jeu mais aussi via un magazine japonais. Personnage "technique", Kin'emon rejoindra le pack n°3 qui devrait donc avoir pour thème Wano Kuni. Pour le moment, aucune date de sortie ne nous a été partagée mais ce nouveau combattant ne devrait pas trop tarder à pointer le bout de son nez. Retrouvez dès à présent des images le mettant en avant ci-dessous.

Pour rappel, One Piece : Pirate Warriors 4 et d'ores et déjà disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.