One Piece : Pirate Warriors 4 - Cap sur Enies Lobby

Plus les jours passent et plus la sortie de One Piece : Pirate Warriors 4 se rapproche de nous. En attendant le 27 mars 2020 , Bandai Namco nous offre ce jour un tout nouveau trailer commercial en japonais qui se concentre sur les actions s'étant déroulées sur l'île judiciaire dénommée Enies Lobbby. Les fans de One Piece gardent tous un très bon souvenir de cet arc, que ce soit pour ses combats, la déclaration de guerre contre la Marine, les larmes de Nico Robin et bien sûr les adieux de l'équipage au Vogue Merry.

Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous, en attendant les premières publicités qui seront dédiées au marché européen.