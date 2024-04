One Piece Odyssey annoncé en Edition Deluxe sur Nintendo Switch - Tous les détails

Créée par Eiichirō Oda, One Piece est une série phénomène qu'on ne présente plus tant elle est entrée dans notre imaginaire commun. C'est l'un des mangas les plus vendus au monde et l'une des séries animées les plus populaires.

Si vous êtes fan, vous savez forcément que de nombreux jeux sont déjà disponibles sur Nintendo Switch notamment One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition et One Piece : Pirate Warriors 4. Malheureusement, jusqu'à présent, le dernier jeu One Piece en date, One Piece Odyssey manquait à l'appel. Bonne nouvelle, donc, puisque Bandai-Namco vient de l'annoncer : One Piece Odyssey sortira finalement cet été sur Nintendo Switch.

Disponible depuis janvier 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, One Piece Odyssey est un RPG au tour par tour vous permettant de diriger les personnages emblématiques de la série, comme Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji ou encore Chopper, chacun ayant ses spécificités, dans une aventure inédite.

La version Switch du jeu, estampillée Edition Deluxe, inclura le jeu original ainsi que divers bonus comme de nouvelles tenues pour l'équipage du chapeau de paille dont certaines exclusives. Par ailleurs, le jeu proposera un scénario supplémentaire, accessible une fois le jeu principal terminé. En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous la présentation et le trailer de la version Nintendo Switch de One Piece Odyssey.

One Piece Odyssey - Edition Deluxe sera disponible le 26 juillet 2024 sur Nintendo Switch

Présentation officielle de One Piece Odyssey

UNE ÎLE MYSTÉRIEUSE Luffy décide d'explorer l'île pour rassembler ses compagnons d'aventure. Au cours de leur exploration, ils découvrent des ruines mystérieuses, ainsi que des monstres jamais vus auparavant. Mais l'émerveillement procuré par leur nouvelle aventure laisse rapidement place à un rebondissement inattendu lors de la rencontre avec deux habitants de l’île : Adio et Lim. Plongez-vous dans un récit original aussi nostalgique qu'inédit et tiré tout droit de l'univers riche de ONE PIECE ! INCARNEZ L'ÉQUIPAGE DU CHAPEAU DE PAILLE Partez à l’aventure dans la peau, la fourrure ou le squelette de Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook ! En plus de ses prouesses lors des combats, chaque personnage dispose d'une compétence d'exploration unique, comme le déplacement en Gum Gum Rocket de Luffy ou la faculté de Zoro de trancher certains obstacles.

UN RPG À LA SAUCE ONE PIECE Découvrez des quêtes et des donjons inspirés par le monde de ONE PIECE. En plus de combats en zones divisées, au cours desquels les joueurs devront naviguer entre plusieurs zones de combat, le système de mises en scène transformera l'affrontement en une série de situations aléatoires et inattendues qui pousseront les joueurs à faire preuve d'esprit stratégique et à tirer parti des compétences uniques des membres de l'équipage pour surpasser leurs ennemis ! Comment réagirez-vous si Usopp, intimidé par un ennemi, a besoin que l'on vienne à sa rescousse ? En plus de l'épisode principal, les joueurs découvriront des histoires secondaires et des batailles qui les plongeront au cœur d'une nouvelle version de l'univers de ONE PIECE, aux côtés de l'équipage du Chapeau de paille.

Source : Bandainamcoent