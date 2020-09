One Piece : Pirate Warriors 4 - Killer prend les armes en tant que personnage DLC

Pirate de la pire génération et membre de l'équipage de Kid, Killer s'apprête à débarquer en DLC dans One Piece : Pirate Warriors 4 sur Nintendo Switch et autres plateformes. Ce dernier rejoint donc le personnage de X Drake qui avait fait sa présentation officielle il y a quelques jours, et sera donc inclus dans le dernier pack de personnages en date. A noter qu'un troisième personnage encore inconnu sera bientôt annoncé.

En attendant de découvrir l'identité du dernier combattant du pack de personnages prévu pour cet automne , nous vous laissons retrouver ci-dessous son trailer de présentation mettant en avant sa palette de coups.