One Piece : Pirate Warriors 4 met en avant l'arc de Wano

Alors que nous vous parlions récemment de One Piece : Pirate Warriors 4 sur notre site concernant les différents personnages et leurs coups spéciaux (ici), c'est l'arc de l'île de Wano qui est à présent teasé par Bandai Namco sur sa chaîne Youtube. Cette courte vidéo, disponible ci-dessous, nous en apprend un peu plus sur les personnages impliqués dans cet arc narratif. Il est important de noter que Wano bénéficiera d'une fin alternative au manga, à l'instar de l'arc de Dressrosa pour le précédent opus. L'arc en question n'étant pas fini à l'heure où le jeu a été mis en route.

Pour rappel, le jeu One Piece : Pirate Warriors 4 sortira en France le 27 mars 2020 sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.

Source : Youtube