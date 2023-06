Octopath Traveler II a dépassé le million d'unités vendues

Dans le catalogue du studio Square Enix, OCTOPATH TRAVELER est une de leur plus jeune licence. Et pourtant, elle a su fédérer un public au point de proposer un second épisode sorti en février dernier. Visiblement il y a encore des fans de J-RPG à l'ancienne ainsi que du moteur HD-2D puisque Square Enix a annoncé que OCTOPATH TRAVELER II s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires, versions physiques et numériques confondues. Si vous n'avez pas encore cédé à l'appel de l'aventure, une démo gratuite est toujours accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch, et vous pouvez aussi retrouver notre test juste-ici.

Octopath Traveler II : Expédition dans le monde entier + le nombre de téléphargement a dépassé les 1 million d'unités ! Merci beaucoup! Retrouvez une Illustration commémorative de M. Urushibara de l'équipe artistique. Merci pour votre soutien continu à la série Octopath Traveler !

Source : Nintendo