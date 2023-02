Octopath Traveler II - La démo est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

A l'occasion du Nintendo Direct, Square Enix a dévoilé qu'une nouvelle démo était disponible sur l'eShop pour OCTOPATH TRAVELER II. Dans cette dernière, vous allez pouvoir choisir parmi les 8 nouveaux protagonistes, et progresser pendant une durée de 3 heures. Petit bonus appréciable comme à chaque fois, si vous optez pour l'achat de la version complète lors de sa sortie le 24 février , vous pourrez importer vos données de sauvegarde et continuer votre progression.

Dans OCTOPATH TRAVELER II, les joueuses et les joueurs embarqueront pour un voyage haletant à travers le nouveau continent de Solistia. Ce nouveau volet est développé par la même équipe que l'original, dont plus de trois millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde*. Il reprend et améliore les graphismes en HD-2D emblématiques de la franchise : la rencontre remarquable de personnages rétro en 2D et d'un magnifique monde en 3D.

À travers ses toutes nouvelles histoires, personnages et fonctionnalités, le jeu offre une introduction idéale pour les personnes qui ne connaissent pas encore la franchise, tout en préservant le charme du jeu original pour celles qui l'aiment déjà. Les joueuses et les joueurs suivront le périple de huit protagonistes différents, exploreront le continent à leurs côtés et vaincront des ennemis lors de combats au tour par tour dans une aventure dont ils deviendront les héros.