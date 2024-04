Octopath Traveler est de retour sur l'eShop de la Nintendo Switch

Nous en avions parlé le mois dernier, le J-RPG de Square Enix Octopath Traveler avait disparu de la plateforme eShop depuis plusieurs semaines, laissant les joueurs qui souhaitaient faire son acquisition sans réponse quant à cette évènement. Si du côté de Nintendo-Master nous pensions que ce retrait était dû à un changement d'éditeur, il semblerait que cela soit confirmé. Octopath est officiellement de retour sur l'eShop depuis quelques jours, et en vérifiant la fiche, on constate que l'éditeur a bel et bien changé, passant de Nintendo à Square Enix. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir le jeu, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur l'eShop, ou à tenter de mettre la main sur une version physique à bon prix.

Octopath Traveler est de nouveau disponible sur le Nintendo eShop, merci pour votre patience ! pic.twitter.com/SB5lGiMbRW — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) April 22, 2024

Source : Nintendo