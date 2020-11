Nintendo s'associe à Sharp pour répondre à la forte demande de Nintendo Switch

Cette année, Nintendo a eu du mal à répondre à la demande massive de Nintendo Switch due principalement à la crise sanitaire mondiale qui a entraîné des confinements à répétition poussant un maximum de personnes à se tourner vers les consoles de jeux pour s'occuper. Le succès sans précédent d'Animal Crossing : New Horizons a aussi accru la demande. Si le blocage des usines chinoises de production en début d'année n'a évidemment pas aidé, il n'y a, à priori, aujourd'hui plus de problème à ce niveau-là si on en croit une déclaration récente de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo.

Il est vrai que cela fait quelque temps déjà que Nintendo a diversifié sa chaîne de production avec des usines en Chine mais aussi au Vietnam et en Malaisie. Mais en prévision des fortes ventes de la fin d'année qui devraient selon certains analystes, battre des records, Nintendo s'est associé, selon Bloomberg, avec le constructeur Sharp. Ainsi si l'essentiel de la production de Nintendo Switch est géré par Foxconn Tech en Chine, Sharp est appelé en renfort de façon à éviter les ruptures de stock.

(Source photo Kiyoshi Ota / Bloomberg)

Source : Bloomberg