Nintendo confirme qu'il n'y a plus de problèmes de production de Nintendo Switch

Souvenez-vous, dès le mois de janvier dernier, on apprenait que suite à l'épidémie de Coronavirus qui frappait alors la Chine et qui, à l'époque, n'était pas encore arrivée jusqu'à nous, la chaîne de production de Nintendo Switch était impactée... Résultat, assez vite, la console de Nintendo était devenue une denrée rare et l'un des produits les plus recherchés durant le (premier) confinement, avec à la clé, des ruptures de stock un peu partout...

Avec le nouveau "semi" confinement décrété en France et dans d'autres pays, il se pourrait que la Nintendo Switch redevienne un produit phare (à défaut d'être considérée comme un "produit essentiel") surtout que les fêtes se profilent à l'horizon. A l'occasion de la publication des derniers résultats financiers de Nintendo, le président de la société, Shuntaro Furukawa s'est entretenu avec le site Bloomberg assurant qu'il n'y avait plus de problème avec la chaine de production. D'ailleurs, les ventes de la Nintendo Switch repartent à la hausse, preuve, toujours selon le président, que la console est de retour dans les magasins permettant ainsi à ceux qui n'avaient pu se la procurer de l'acheter enfin...

Source : Bloomberg