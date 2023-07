Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 29/2023 en France - Les Pikmin volent la vedette à Zelda

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 29 de l'année 2023 (du 17 au 22 juillet).C'est une surprise qui fait plaisir qui nous attend en première position, puisque Pikmin 4 a volé la 1ère place à The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. A voir maintenant si le jeu se maintiendra dans le classement le reste de l'été. Pour le reste du classement, hormis Final Fantasy XVI, le reste du classement propose des jeux de Made in Nintendo. Nous vous laissons découvrir le classement ci-dessus.

Pikmin 4 (Switch) The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Final Fantasy XVI (PS5) Animal Crossing: New Horizons (Switch)