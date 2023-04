Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 15/2023 en France - Mario surf sur le succès de son film

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 15 de l'année 2023 (du 10 au 15 avril). Sans doute dû au départ canon de Super Mario Bros. Le film dans les salles de cinéma des 4 coins du Monde, le plombier moustachu s'offre cette semaine 3 places au classement. A voir si l'effervescence continuera encore les prochaines semaines. God of War Ragnarok et Hogwarts Legacy quant à eux sont désormais des habitués de ce top 5. Nous vous laissons découvrir l'ensemble du classement ci-dessous.

God of War Ragnarok (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Hogwarts Legacy (PS5) New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) Super Mario Odyssey (Switch)