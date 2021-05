Nintendo Wii U : il est possible de graver ses jeux eShop sur un DVD

Si notre article sur la Wii U (voir là) vous a donné envie de ressortir votre bonne vieille Wii U (ou d'en acheter une) vous serez sans doute intéressé par cette fonctionnalité méconnue. Comme vous le savez sûrement l'un des soucis de la console est qu'elle dispose d'un espace de stockage ridicule de 8 à 32 Go... Bon, ok, 32 Go c'est aussi l'espace de stockage de la Nintendo Switch (rires) sauf que sur Wii U, impossible d'utiliser une simple carte SD. Il faut forcément brancher un espace de stockage externe avec une source d'alimentation extérieure ce qui n'est pas très pratique ni même très esthétique. Cependant, il n'y a pas vraiment le choix puisque même avec une petite bibliothèque de jeux, il faut forcément passer par là. Cependant si vous n'avez pas de HDD sous la main et que vous possédez un lecteur-graveur DVD externe, ce dernier peut faire l'affaire.

En effet, un fan vient de publier une vidéo sur Youtube montrant qu'il était possible de connecter un lecteur graveur DVD afin de graver ses jeux téléchargés pour les conserver mais aussi les lire sur la console. Alors attention, il s'agit de DVD-Ram (à ne pas confondre avec les DVD+RW et DVD-RW) un format de DVD réinscriptible reconnaissable par la multitude de petits rectangles que l'on peut voir briller à sa surface. Il faut donc avoir aussi le lecteur-graveur DVD compatible. Si c'est le cas et que vous avez un DVD-RAM, il suffit de brancher le lecteur-graveur à sa console et de se rendre dans les paramètres de stockage de la Wii U. Le lecteur-graveur sera alors reconnu (après formatage) comme un espace de stockage sur lequel vous pourrez mettre vos jeux ce qui est plutôt sympa pour se faire une petite collection de jeux. Notez quand même que la Wii U ne lit pas les DVD-RAM... Et donc pour retrouvez ses jeux sur sa console et jouer, il faudra laisser brancher le lecteur-graveur DVD comme s'il s'agissait d'un HDD.

Alors, connaissiez-vous cette astuce ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

