Nintendo vs Yuzu - L'émulateur Nintendo 3DS Citra fait aussi les frais de l'accord trouvé entre les deux parties

Après la fermeture définitive de Yuzu, l'émulateur Nintendo Switch et de tous ses services ainsi que ses supports officiels, c'est au tour de l'émulateur Nintendo 3DS Citra de payer les pots cassés. Géré par les mêmes personnes et sous la même autorité que Yuzu, Citra vient d'annoncer que lui aussi mettait fin à ses services dans un message sur son site officiel. Ce message, que vous pouvez trouver sur le site officiel de Citra est le suivant (dans une version traduite en français) :

Bonjour aux yuz-ers et aux fans de Citra :

Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous informer que yuzu et le soutien de yuzu à Citra sont interrompus, avec effet immédiat.

yuzu et son équipe ont toujours été contre le piratage. Nous avons commencé nos projets en toute bonne foi, par passion pour Nintendo, ses consoles et ses jeux, et nous n'avions pas l'intention de causer du tort. Mais nous constatons aujourd'hui que nos projets, en contournant les mesures de protection technologique de Nintendo et en permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux en dehors du matériel autorisé, ont donné lieu à un vaste piratage. En particulier, nous avons été profondément déçus lorsque des utilisateurs se sont servis de nos logiciels pour faire fuir le contenu de jeux avant leur sortie et ruiner l'expérience des acheteurs légitimes et des fans.

Nous avons décidé que nous ne pouvions pas continuer à permettre que cela se produise. Le piratage n'a jamais été notre intention et nous pensons que le piratage des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit cesser. À partir d'aujourd'hui, nous allons mettre hors ligne nos dépôts de code, arrêter nos comptes Patreon et nos serveurs Discord et, bientôt, fermer nos sites web. Nous espérons que nos actions constitueront un petit pas vers la fin du piratage des œuvres de tous les créateurs.

Nous vous remercions pour vos années de soutien et pour votre compréhension de notre décision.