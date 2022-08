Nintendo Switch Sports - Matt la Légende de retour via un Cheat Code sur Nintendo Switch

Grand absent au casting des adversaires à affronter dans Nintendo Switch Sports, Matt était pour ainsi dire une légende de la licence de Nintendo, faisant office de "boss de fin" pour chaque activité sportive. Pourtant, Nintendo vient de lâcher dans le plus grand des calmes sur ses réseaux sociaux l'existence d'un cheat code pour débloquer l'ultime niveau de difficulté du jeu : le mode Légende.

Pour le débloquer, il suffit de suivre les indications ci-dessous :

Interested in a tougher challenge in #NintendoSwitchSports? Try entering ZR + R + A or ZL + L + → on the difficulty select screen. pic.twitter.com/UI62lApxvw