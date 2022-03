Nintendo Switch Sports - Découvrez une longue bande-annonce de présentation

Relativement discret sur les réseaux, Nintendo Switch Sports est pourtant la prochaine sortie majeure de la console hybride en avril. Censé emboiter le pas à Wii Sports Club et aux épisodes parus sur Wii, Nintendo Switch Sports propose aux joueurs de re-découvrir des classiques de la licence comme le Tennis, le Bowling et le Chambara, ainsi que les nouvelles activités, à savoir le Badminton, le Volley et le Foot.

En attendant la sortie du jeu le 29 avril 2022, Nintendo vient de proposer une longue vidéo de présentation présentant les différents sports, le gameplay, ainsi que les modes de jeu en local et en ligne. Nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.